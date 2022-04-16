Nebati’nin yeni model aşkı: Şimdi de ABD’de anlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, 19-22 Nisan’da Washington’da ‘G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları Toplantısı’ ile uluslararası kuruluşların bahar toplantılarına katılacak.

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Nebati daha önce şubatta Britanya’nın başkenti Londra’da yabancı yatırımcılarla görüşmüş, martta da Fransız yatırımcılara gayrimenkul sektöründeki ‘fırsatları’ anlatmıştı.

Bakanlığın açıklamasına göre Nebati, ABD’de de ‘yeni ekonomik model’ için şansını deneyecek.

Hazine bakanı, Washington ziyaretinde mevkidaşları, uluslararası kuruluşların başkanları, çok uluslu şirketler ile sivil toplum ve düşünce kuruluşlarının üst düzey yöneticileriyle ikili görüşmeler yapacak.

Nebati yeni model tutmazsa üzüleceğini söylemişti.

Yeni modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ancak model uygulanmaya başladığından beri bu bahsedilen göstergelerin hepsi tepetaklak oldu.