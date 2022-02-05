Nebati, yeni model aşkına dünya turuna çıkıyor: İlk durak Londra

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 8 Şubat’ta Britanya’nın başkenti Londra’da yabancı yatırımcılarla toplantı düzenleyecek.

Toplantıları işadamı Ferit Şahenk’in de ortakları arasında bulunduğu yatırım bankası Dome Group tertipleyecek.

Hükümet, Türkiye’den büyük ölçüde çıkan yabancı yatırımcıların ilgisini tekrar artırmak için çalışma başlatmış, bu kapsamda ekonomi yönetiminin yurt dışındaki belli başlı finans merkezlerine tur hazırlığında olduğu bildirilmişti.

Bunun ilk örneğiyse Nebati’nin 8 Şubat’ta Londra’da düzenleyeceği iki toplantı olacak.

BloombergHT’den Erol Oytun Ercan’ın haberine göre iki toplantı da eskiden Londra’daki Türkiye büyükelçiliğinin bulunduğu binada yapılacak. Londra saatiyle biri 10:00, diğeri 14:30’da yatırımcılarla bir araya gelinecek.

Nebati, Japon Nikkei ajansına verdiği röportajda, Londra ziyareti için şunları söylemişti: ”İzlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız.”

Nebati’nin Londra’dan sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Birleşik Arap Emirlikleri’ne, oradan da G20 zirvesi için Endonezya’nın başkenti Jakarta’ya geçmesi bekleniyor. Londra ve Bahreyn’i birer kez daha ziyaret edeceği belirtilen Nebati, baharda Japonya, Çin ve Singapur’u da ziyaret ederek Avrupa, Körfez ve Doğu Asya turunu tamamlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin’den feyz alarak ortaya attığı yeni ekonomi modelinin uygulayıcısı olarak göreve getirilen Nebati, eylülden beri tepetaklak olan ekonomik göstergelerde orta vadede düzelme beklediğini, 18 ayda ekonomiyi toparlayacağını, ancak yeni modelin tutmaması halinde de üzüleceğini söylemişti.

Yeni modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Uzmanlarsa bunu fazla iyimser buluyor.