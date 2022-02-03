Nebati’den ‘enflasyon masalları’ sürüyor: ABD’ye başka Japonya’ya başka anlattı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK’in bugün açıkladığı yıllık yüzde 48’i aşan orana karşın enflasyonun nisan ayında yüzde 50’nin altında bir zirve göreceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Nebati ABD’li haber ajansı Bloomberg’e verdiği röportajda daha önce enflasyonun ocak ayında zirve yapacağını düşündüklerini belirtmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ocak ayında yüzde 11,10 arttı. Böylelikle yıllık enflasyon yüzde 48,69’u buldu. Veriler enflasyonda 19 yıllık zirvenin yenilendiğini gösterdi. ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 114,87 olarak hesaplandı.

Ancak Japon Nikkei ajansına konuşan Bakan Nebati “Enflasyonda zirveyi nisan ayında göreceğiz. Yüzde 50 seviyelerini göreceğimizi düşünmüyorum. Umarım yanılmam. 2023 haziran seçimlerine karan tek haneli enflasyona sahip olacağız. Bu programı uygulamam için 18 aya ihtiyacım var ve seçimlere kadar 17 ayımız var” dedi.

Daha önce de ocak demişti

Nebati daha önce enflasyonun ocak ayında zirve yapacağını düşündüklerini belirtmişti.

Dünyadaki diğer ülkelerin de aynı enflasyon sorunundan mustarip olduğunu belirten Nebati, Bloomberg ajansına şunları anlatmıştı: “Ocak ayında enflasyonun yükselmesini ve belirli bir süre yüksek seviyelerde kalmasını bekliyoruz. Yaz aylarında enflasyonun toparlanma kaydetmeye başlamasını ve aralık ayındaysa baz etkisinden dolayı keskin bir şekilde gerileyeceğini düşünüyoruz.”

Piyasaya ‘küçük miktarda’ müdahale

Kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması duyurulmadan önce Merkez Bankası’nın piyasaya doğrudan ve dolaylı müdahalesi olduğunu kabul eden Nebati, KKM duyurulduktan sonra hiçbir müdahale olmadığını vurgulayarak “Duyurudan sonra olmuşsa bile bunlar sadece küçük dokunuşlardır” dedi.

Nebati daha önce konuyla ilgili ‘kesinlikle müdahale olmadı’ demiş iktisatçıların ‘arka kapı’ satışlarını dair yaptığı hesaplamalar yalanlanmıştı.

Nebati, KKM programının ne kadar devam edeceğiyle ilgili “İhtiyaç olduğu sürece devam edeceğiz ve zirve noktasına ulaştığını düşündüğümüz zaman durup bir karar vereceğiz” dedi.

TL’de bundan sonra yeni bir değer kaybı beklemediğini kaydeden Nebati, “Dün itibariyle kur korumalı mevduatın büyüklüğü 272 milyar lirayı aştı. Bunun 113 milyar lirası döviz hesaplarından geldi” diye konuştu.

‘Yabancı yatırımcılara gündemimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz’

Gelecek haftalarda yabancı yatırımcılarla buluşmak için Britanya’nın başkenti Londra’ya gideceğini söyleyen Nebati, ”İzlediğimiz politikalardan geri dönüşün olmayacağını ve takvimimizde faiz artırımı olmadığını söyleyeceğiz. Bunu konuyla ilgili en yetkili otoriteden duyduklarından emin olacağız. Nasıl bir ekonomiyle karşılaşacaklarını şeffaf bir şekilde anlatacağız” diye devam etti.