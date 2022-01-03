Goldman Sachs’tan enflasyon tahmini: Yılın büyük bölümünde yüzde 40’larda kalacak

Küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs, Türkiye’de enflasyonun yılın ilk çeyreğinde yüzde 40 seviyesini aşacağı ve yılın büyük bir bölümünde bu seviyede kalacağı tahmininde bulundu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bugün resmi enflasyonu yüzde 36,08 olarak açıklamıştı. Bu aynı zamanda 2002’den beri görülen en yüksek seviye olarak da kayıtlara geçti.

Goldman Sachs müşterilerine gönderdiği notta Türkiye’deki enflasyona ilişkin şunları kaydetti: “Mevsim etkisinden arındırılmamış aylık enflasyonun sürpriz biçimde yüzde 13,6 seviyesine yükselmesiyle Türkiye’de enflasyonun birinci çeyrekte yüzde 40 seviyesini aşacağını ve yılın büyük bölümünde o seviyede kalacağını tahmin ediyoruz.”

Goldman Sachs notunda ayrıca mevcut politika faizinin sürdürülebilir olmadığını bir kez daha vurguladı: “TL’deki volatilite dikkate alındığında enflasyon tahminlerindeki belirsizlik olağandışı şekilde yüksek ve yukarı yönlü. İdari ve kısmi mali önlemlerle desteklenen yüzde 14 seviyesindeki politika faizinin TL’yi sürdürülebilir biçimde dengeleyebilme konusunda başarılı olamayacağına yönelik görüşümüzü sürdürüyoruz.

Yetkililerin TL’ye istikrar kazandırmak için seçtiği olağandışı politika tercihlerini sürdürdükleri göz önüne alındığında bunun gerçekleşeceğine yönelik inancımız güçlü olmasa da, tahminlerimiz ikinci çeyrekte faiz oranlarının sert biçimde yükseleceği yönünde.”

Ekonomistlere göre de asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam, elektirik ücretlerine bazı tarifelerde yüzde 125’e ulaşan artış, doğalgaz ve akaryakıtta yapılan zamlar ve hepsinden önemlisi TL’nin son dönemde kayıplarının bir kısmını telafi etmesine rağmen 2021 yılını yüzde 44 değer kaybı ile tamamlaması enflasyon için yükselişin devam edeceğinin en önemli göstergeleri.