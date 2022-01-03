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Yaramazlara biraz batar!

TÜİK, son 19 yılın en yüksek enflasyon oranını açıkladı: Yüzde 36,08

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08’i buldu. Bu, 2002 yılından beri en yüksek oran.

TÜİK, kasımda yıllık enflasyonu yüzde 21,31 olarak hesaplamıştı.


Bağımsız sosyal bilimcilerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise 12 aylık enflasyonu yüzde 82,81, aralıktaki artışı ise yüzde 19,35 olarak hesaplamıştı.

TÜİK’e göre yurt içi üretici fiyatları aralıkta yüzde 19,08 artarken, yıllık Yİ-ÜFE yüzde 79,89’a tırmandı. Merkez Bankası’nın ‘gözünü diktiği’ çekirdek enflasyon ise yüzde 17,62’den 31,9’a yükseldi.

Aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 53,66 ile ulaştırma, yüzde 43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 40,95 ile ev eşyası oldu.

Grafik: TÜİK

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 82,81

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