ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 82,81

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 82,81 olarak hesapladı. Aralıktaki artış ise yüzde 19,35.

ENAGrup Tüketici Fiyat Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Aralık ayında %19.35 arttı.



E-TÜFE’nin 2021 yılındaki artışı ise %82.81 olarak gerçekleşti. — ENAG (@ENAGRUP) January 3, 2022

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 olmuştu. Bu, 2002 yılından bu yana hesaplanan en yüksek oran oldu.

Bağımsız sosyal bilimciler tarafından Prof. Dr. Veysel Ulusoy yönetiminde kurulan ENAG’a göre bu oran gerçeklikten uzak.

ENAG’a göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 1,98 ile ‘ev eşyası’nda, en fazla yükseliş ise yüzde 35,75 ile ‘gıda ve alkolsüz içecekler’ kaleminde gerçekleşti.