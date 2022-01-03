Diken

Yaramazlara biraz batar!

ENAG’a göre yıllık enflasyon yüzde 82,81

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 82,81 olarak hesapladı. Aralıktaki artış ise yüzde 19,35.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) aralık ayında yüzde 13,58 artarken yıllık bazda yüzde 36,08 olmuştu. Bu, 2002 yılından bu yana hesaplanan en yüksek oran oldu.


Bağımsız sosyal bilimciler tarafından Prof. Dr. Veysel Ulusoy yönetiminde kurulan ENAG’a göre bu oran gerçeklikten uzak.

ENAG’a göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) alt grupları gösterge olarak alındığında en az aylık artış yüzde 1,98 ile ‘ev eşyası’nda, en fazla yükseliş ise yüzde 35,75 ile ‘gıda ve alkolsüz içecekler’ kaleminde gerçekleşti.

SON HABERLER

Boğaziçi direnişinin 1’inci yılında hasar tespit raporu

Boğaziçi Üniversitesi direnişi, geçen yıl 2 Ocak gecesi yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversiteye Melih Bulu’nun rektör olarak atanması ile başladı. Bulu’nun ‘altı ay ömür biçtiği’ eylemler üniversite bileşenlerinin de desteğini alarak büyüdü, ancak Bulu’nun görev süresi 15 Temmuz gecesi yayınlanan bir başka kararnameyle sona erdi. 

Müsaade ederseniz kendimi pencereden atmak istiyorum, efendim!

Gazeteci: Efendim çok haklısınız, heyecanlıyım, ne yaptığımı bilmiyorum inanın, karşınızda oturmak hiç kolay değil, Allah beni nasıl biliyorsa öyle yapsın, zannetmiştim ki… , Kendimi şu pencereden atmak en doğrusu olacak belki de, evet, hak ettim, ancak bu konuda kararı ben veremem, kendimi pencereden atma zaruretini tensiplerinize sunuyorum, efendim…