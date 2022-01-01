İstanbul’un enflasyonu yüzde 30’u geçti

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aralık 2021 fiyat indekslerini açıkladı.
Buna göre aralık ayında İstanbul’da perakende fiyatların bir önceki aya göre değişim yüzde 9,65.
Toptan fiyat hareketlerindeyse oran yüzde 11,96.
Rakamlara bir yıllık bakıldığındaysa manzara çok daha kötü.
2020 aralık ayıyla 2021 aralık ayı arasında üretici fiyatlarındaki değişim yüzde 34,18.
Toptan fiyatlardaki yıllık değişimse yüzde 47,10 kaydedildi.
Perakende tarafında alt kalemlerde aylık değişimler şöyle:
- Ev eşyası harcamaları: yüzde 20,11
- Gıda harcamaları: Yüzde 14,35
- Ulaştırma ve haberleşme: Yüzde 6,29
- Konut: Yüzde 5,00
- Sağlık ve kişisel bakım: Yüzde 1,02
- Kültür eğitim ve eğlence: Yüzde 1,01
- Giyim: Yüzde 0,61
- Diğer harcamalar: Yüzde 0,64