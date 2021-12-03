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Yaramazlara biraz batar!

Son üç yılın zirvesi: TÜİK’e göre yıllık enflasyon yüzde 21,31

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) kasım ayında yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 oldu.

Enflasyon ekim ayında aylık yüzde 2,39, yıllık yüzde 19,89 olarak açıklanmıştı.


Kasımda aylık bazda yüzde 9,99 artan yurt içi üretici fiyatları endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 54,6 artış gösterdi. Böylelikle ÜFE-TÜFE makası 33,29’la rekor kırdı.

Merkez Bankası’nın ‘gözünü diktiği’ çekirdek enflasyon da yüzde 16,82’den yüzde 17,62 seviyesine yükseldi. Verilerin ardından politika faiziyle manşet enflasyon arasındaki makasın 6,3 puana çıktığı görüldü.

Aylık artışın en fazla yaşandığı gruplar, yüzde 6,31 ile ulaştırma, yüzde 5,36 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 4,10 ile lokanta ve oteller olarak açıklandı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,90 ile lokanta ve oteller, yüzde 27,11 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 25,14 ile ev eşyası oldu.

Reuters anketi: Enflasyonda zirve yüzde 30’u aşabilir

TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 19,89

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