TÜİK: Yıllık enflasyon yüzde 19,89

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu.

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 46,31 artarak son üç yılın zirvesine ulaştı. Böylelikle ÜFE-TÜFE makası 26,42 ile rekor kırmış oldu.

Çekirdek enflasyon yüzde 16,98’den yüzde 16,82’ye geriledi.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 27,41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde yaşanırken, bu grubu yüzde 25,23 ile lokanta ve oteller ve yüzde 23,03 ile ev eşyası takip etti.

Üretici fiyatlarında beklentilerin üstünde artış

Yıllık tüketici enflasyonu beklentinin altında kalırken, üretici fiyatlarında beklentilerin üzerinde hızlı artış dikkat çekti. Üretici fiyat endeksi ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,24 arttı. Böylelikle üretici fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 46,31 olarak kaydedildi. Yapılan son zamlar bu makasın daha da açılacağını ve tüketici enflasyonunu yıllık yüzde 20’nin üzerinde tamamlayabileceğini gösteriyor.