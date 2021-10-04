Eylül enflasyonu yüzde 19,58; ‘çekirdek’ yüzde 18,63

Tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 1,25 artarken yıllık bazda yüzde 19,58 oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 43,96, aylık yüzde 1,55 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda görüldü. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,99 ile haberleşme, yüzde 7,32 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 12,45 ile eğlence ve kültür oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 28,79 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 23,27 ile ev eşyası ve yüzde 23,27 ile lokanta ve oteller oldu.

Aylık düşüş gösteren tek ana grup yüzde 0,16 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle eylül ayında en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,05 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 0,47 ile haberleşme ve yüzde 0,50 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, geçen ay artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 5,15 ile eğitim, yüzde 3,33 ile ev eşyası ve yüzde 2,34 ile konut oldu.

Eylülde, endekste kapsanan 415 maddeden, 51 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 46 maddenin ortalama fiyatı değişmedi. 318 maddenin ortalama fiyatı arttı.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de (çekirdek enflasyon) eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,50, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,63 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,72 arttı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, para politikası kararlarında bundan böyle manşet enflasyon yerine, daha düşük seviyede olan çekirdek enflasyonu dikkate alacaklarını duyurmuş, Para Politikası Kurulu da geçen ayki faiz indirim kararını bu doğrultuda almıştı.