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Yaramazlara biraz batar!

Merkez Bankası’ndan faiz indirimi

Merkez Bankası (MB) Para Politikası Kurulu, politika faizini yüzde 18’e indirdi.

Fotoğraf: AA

Ağustos ayında yüzde 19,25 olan enflasyon politika faizinin üzerine çıkmıştı.


Ancak Merkez Bankası’nın manşet enflasyon yerine sık sık çekirdek enflasyon verilerini ön plana çıkarması piyasalarda önümüzdeki dönemde faiz indirimi olabileceği yönünde algı yaratmıştı.

Çekirdek enflasyon indirim öncesi faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda bulunuyordu.

Temmuzda yüzde 17,22 olan yıllık çekirdek enflasyon ağustosta yüzde 16,76’ya çekilmişti.

Anketlerde ise faiz indirimi için ise kasım ayı ön plana çıkıyordu.

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