Erdoğan ‘Şart’ demişti: Uzmana göre enflasyon, faiz indirimine imkan tanımaz

Ekonomist Haluk Bürümcekçi, enflasyon görünümünün bu sene Merkez Bankası’na (MB) faiz indirimi için imkan tanımayacağını düşündüğünü söyledi.

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Faizlerin düşürülmesi yönündeki isteğini sık sık dile getiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, son olarak haziran başında MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’na “Faizleri düşürmemiz şart” dediğini söylemişti.

Kavcıoğlu ise göreve başlamasıyla birlikte belirginleşen faiz indirimi endişelerine karşın, politika faizini beş aydır yüzde 19 seviyesinde sabit tutuyor. Bu dönemde para politikasında erken gevşeme beklenmemesi gerektiğini de çok defa dile getiren Kavcıoğlu, piyasaları rahatlatmak için enflasyonun üzerinde politika faizi uygulayacağı taahhüt etmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 18,95’le 26 ayın zirvesine çıktı ve yüzde 19’luk politika faizine dayandı.

‘Tamamen dışlamıyoruz’

Reuters ajansına konuşan Bürümcekçi Araştırma ve Danışmanlık kurucu ortağı Haluk Bürümcekçi, “TL değer kaybının gözlenmediği durumda bile enflasyonun önümüzdeki üç aylık dönemde yüzde 19-20 aralığına çıkabileceğini düşüşün ise ancak son iki ayda görülebileceğini düşünüyoruz. Enflasyonun yılı en iyi ihtimalle yüzde 17-18 aralığında bitirmesi beklenebilir” dedi.

Eylülde sona erecek KDV indiriminin uzatılmamasının enflasyona yaklaşık 1 puan yukarı etki yapabileceğini de belirten Bürümcekçi şöyle devam etti: “Sonuç olarak, enflasyon görünümünün bu yıl MB’ye faiz indirimi için imkan vermeyeceğini düşündüğümüzden ağustos ve takip eden toplantılarda faizlerde bir değişiklik beklemiyoruz. Ancak, kurlardaki geri çekilme kalıcı olur ve devam ederse, baz etkisi ile daha düşük yıllık enflasyon gerçekleşmelerinin görülebileceği son çeyrekte ölçülü faiz indirimlerinin masada olma ihtimalini de tamamen dışlamıyoruz.”