Erdoğan konuştu, TL eridi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları sonrası TL, dolar ve avro karşısında yüzde 2’den fazla değer kaybetti. Gerek avro gerekse dolar TL karşısında tarihi zirvelerini geçti.
Erdoğan bu akşam katıldığı televizyon programında şunları söylemişti: “Faizleri düşürmemiz şart. Bugün zaten Merkez Bankası başkanımızla da konuştum. Faiz yükünü maliyet ve yatırımlardan kaldırırsak rahatlayacağız.”
Yeni rekorlar
Saat 00:45 itibariyle dolar/TL 8,70’den, avro/TL ise 10,64’ten işlem gördü.
Dolar günü 8.51’den kapatmıştı. Dolar/TL geçen hafta 8,61’le yeni bir rekor kırmıştı.
Avro günü 10,43’ten kapatmıştı. Avroda/TL’de rekor 10,47’ydi.
Altın 530’u geçti
Dövizdeki hareketlilik altına da yansıdı. Gram altın da yüzde 2’yı aşkın artışla 530 liranın üstüne çıktı.