Dövizde ‘kıpraşma’ yukarı yönlü

Dün açıklanan büyüme rakamları sonrası inişe geçen döviz kuru bir süre yatay seyrettikten sonra yukarı yönlü hareket etti.

Fotoğraf: Reuters

Dolar/TL, dün beklentinin üzerinde gelen büyüme rakamları sonrası 8,46’ya kadar inmişti. Günü 8,48’de kapatan kur, bir süre yatay bir seyir izledikten sonra gün içinde yeniden 8,53’e kadar çıktı.

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Dolar gün kapanışını ise 8.51’den yaptı. Dolar/TL geçtiğimiz hafta 8,61’le yeni bir tarihi rekor kırmıştı.

Geride bıraktığımız ay tıpkı dolar gibi tarihi zirvesini oldukça yüksek seviyelere taşıyan avro da gün içinde yukarı yönlü bir seyir izledi. Dün 10,36’ya kadar inen avro bugün bir miktar yükseldikten sonra 10.44’ten geri döndü.

Avro gün kapanışını 10,43’ten gerçekleştirdi. Avroda rekor ise 10,47.

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Dün 1902 dolara kadar inen altının ons fiyatı gün içinde bir miktar yükseldikten sonra 1893 dolarlı seviyelere kadar çekildi.

Bitcoin ise 37 bin dolar bölgesinden gelen satış baskısıyla 36 bin dolarlı bölgelerde yatay bir seyir izliyor.