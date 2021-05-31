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Yaramazlara biraz batar!

Ekonomi ‘baz etkisi’yle ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü

Gayrı Safi Yurt içi Hasıla (GSYH) yılın ilk çeyreğinde, corona virüsü salgını nedeniyle imalatın durduğu geçen yılın yarattığı düşük baz etkisinin de katkısıyla yüzde 7 ile beklentilerin üstünde büyüdü.

Fotoğraf: Reuters

Ekonomistler GSYH’nin yüzde 6.7 büyüyeceğini tahmin ediyordu.

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TÜİK verilerine göre mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1.7 arttı.

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, ilk çeyrekte bir önceki yıla göre bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 18.1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 14.4 ve sanayi yüzde 11.7 arttı.

Ekonomistlerin hesaplamalarına göre yüzde 7 büyümenin yaklaşık yarısından fazlasını oluşturan 4.5 puanı tüketimden kaynaklandı. Kamu ve özel sektörün toplam yatırımlarının yüzde 7 büyümeye katkısı 2.9 puan olurken, kamu tüketimi 0.2 katkı yaptı. Net dış talep büyümeye yaklaşık 1 puan katkı yaparken stok değişimi ise büyümeyi yaklaşık 1.5 puan aşağı çekti.

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