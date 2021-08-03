Enflasyon 26 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre, yıllık enflasyon yüzde 18,95’le 26 ayın zirvesine çıktı.

2003 yılında kaydedilen yüzde 23,59’luk enflasyonun ardından en yüksek temmuz enflasyonu gerçekleşmiş oldu. Enflasyon oranı bir önceki ay yüzde 17,53 olarak açıklanmıştı.

Gıdada yüzde 24,92’lik artış

Yıllık en düşük artış yüzde 1,80 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda kaydedildi. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 4,41 ile haberleşme, yüzde 8,54 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 10,61 ile eğitim oldu.

Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 24,92 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 24,62 ile ulaştırma ve yüzde 22,70 ile ev eşyası oldu.

TCMB: Yalnız kaldık

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada, emtia fiyatları, kur ve artan talebin enflasyonu yukarı yönlü etkilediğini ifade etti. Kavcıoğlu, politika duruşunun enflasyon üzerinde belirlenmeye devam edeceğini söylemişti.

Kavcıoğlu, enflasyonla mücadelenin toplumsal mutabakatla yapılması gerektiğini söylediği konuşmasında, “Enflasyon davranışları bozuldu, TCMB yalnız kaldı, eşgüdüm gerekli. Enflasyonla mücadeleyi vatandaştan, firmalara odalardan kurumlara herkesin içselleştirmesi gerek.” dedi.