Enflasyon reel faize dayandı, kurda gerileme sürüyor

Son 18 yılın en yüksek temmuz enflasyonunun açıklanmasının ardından reel faiz ile enflasyon arasındaki makas kapandı. Faiz indirimi kaygısının azalmasıyla dolar kurunda 8,30 görüldü.

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Dolar, geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) verdiği güvercin mesajlar sonrası dünyada güç kaybetmiş, Dolar/TL 8,40’a kadar çekilmişti.

TL hafta başı itibariyle gelişmekte olan ülke para birimleri içinde öne çıkmaya devam etmiş ve dün haziran ayından beri ilk kez 8,35 altı test edilmişti.

Dolar/TL’deki aşağı yönlü seyir bugün açıklanan enflasyon verileri sonrası da sürdü.

Enflasyon özellikle elektrik ve doğalgaz zamlarının yansımasıyla birlikte temmuzda yüzde 18,95’e çıktı. Piyasanın beklentisi 18,7 seviyesindeydi.

Açıklanan rakam sonrası enflasyon ile reel faiz arasındaki makas da kapandı ve fark 1,47’den yüzde 0,05’e düştü. Aradaki makas daha önce Merkez Bankası’nın faiz indirimi yapabileceği yönünde kaygılar doğruluyor ve özellikle siyasilerin açıklamalarıyla da birleşince dolar/TL’de yukarı yönlü sert hareketlere neden oluyordu.

Dolar/TL, veriler sonrası ise ilk etapta 8,30’a kadar çekildi. Avro ise 9,89’da işlem görüyor. Ancak TL halen yıl başından bu yana en fazla değer kaybeden ikinci para birimi.

Piyasa beklentisi ağustos ayında kurda düşüşün devam edebileceği yönünde.

Gram altın da TL’deki güçlenme ile 484 liraya kadar çekilmiş durumda.