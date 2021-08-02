Diken

Yaramazlara biraz batar!

Küresel risk iştahı TL’ye yaradı, dolar 8,34’e kadar çekildi

Küresel piyasalarda artan risk iştahı ve gelişen ülke para birimlerine artan taleple beraber Türk Lirası dolar karşısında hazirandan bu yana en iyi performansını sergiliyor.

Fotoğraf: DHA

Geçen hafta Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) verdiği güvercin mesajlar sonrası dolar güç kaybetti, gelişmekte olan ülke para birimleri çıkışa geçti. 8,40’a kadar inen dolar kuru 12 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı ve bugün 8,34’ü gördü.


Avro da 10 liranın altına çekilerek 9,92’den işlem görüyor.

TL’nin günlük kazancı yüzde 1,20’yi geçerken aylık kazancı ise yüzde 3’e yaklaştı. Ancak TL hala sene başından beri en fazla değer kaybeden ikinci ülke para birimi.

Gram altın düşüşün etkisiyle 486 liraya kadar geriledi.

Fed geçen çarşamba günü faiz oranlarında bir değişikliğe gitmeyeceğini ve varlık alımlarını sürdüreceğini açıklamıştı.

Dolar/TL’de yön aşağı

SON HABERLER

Muhalefet ret oyu vermemiş: Orman ve kıyıların yağmalanmasının önü açıldı

17 Temmuz’da Meclis’ten geçen ‘Turizmi Teşvik Kanunu’ ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ oylamasına muhalefet partilerinden çoğu isimin katılmadığı ortaya çıktı. Kanun ile orman ve kıyıların yağmalanmasının önünü açılıyor. Muhalefet partileri kanunu sosyal medyada üst perdeden eleştirse de Meclis’teki açık oylama tutanaklarına göre kanuna karşı ret oyu verilmediği görülüyor.

Bitmeyen daireden banka da sorumlu

İstinaf mahkemesi, satın aldığı evi teslim edilmeyen on binlerce kişiyi ilgilendiren bir karar verdi. Projesi yarım kalan şirkete ödenen peşinat ile bankaya yapılan kredi ödemelerinin faizi ile tüketiciye iadesine karar verildi. Hukukçular, kararın, benzer sorun yaşayan kişiler için emsal teşkil edeceği görüşünde.