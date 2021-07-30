Dolar/TL’de yön aşağı

Dolar/TL kurunda görülen 8,88’lik tarihi zirvenin ardından kazançlar bir süredir sınırlı da olsa devam ediyor. Kur bugün 8,41’li seviyelere kadar çekildi.

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Dolar/TL yaklaşık bir aydır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyor. Kur 8,75’li seviyelerden, önce 8,60’a, ardından bugün itibariyle de 8.41’e kadar geriledi. Avro/TL ise 10,02’ye kadar çekildi.

Dolar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası başkanını mart ayında gece yarısı kararnamesi ile görevden almadan önce ise 7,21 seviyesindeydi.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’de değer kazancı ya da en azından değerlenme eğiliminin önümüzdeki hafta enflasyon verilerinde yukarı yönlü büyük bir sürpriz gelmediği durumda bir süre daha devam edeceğini bekliyoruz. Ancak beklediğimiz değer kazancı geçmiş kayıpları telafi edecek düzeyde olacak mı bunu zaman gösterecek” dedi.

Küresel piyasalarda ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) para politikasında sıkılaşmaya gitmek için acele etmediği sinyalini vermesinin ardından satış baskısı endişeleri azalmış durumda. Bu da TL’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan para birimlerine olumlu yansıyor.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun yıl sonu enflasyon beklentisini yine artırdıklarını açıklamasına rağmen, sıkı para politikasında kararlı olduklarını ve faiz indirimi yapmayacaklarını bir kez daha yinelemesi de TL açısından olumlu fiyatlandı.

Öte yandan bugün TL mevduata Ekim 2020’de uygulanmaya başlanan ve süresi bugün dolacak olan stopaj indirimi 30 Eylül’e kadar uzatıldı. Bu indirim TL mevduatların daha cazip olmasını sağlayarak MB’nin para politikasına katkıda bulunuyor. TL mevduatta uygulamaya alınan stopaj indirimleri ile altı aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15’ten yüzde 5’e, bir yıla kadar vadelide yüzde 12 olan oran yüzde 3’e, bir yıldan uzun vadelilerde ise yüzde 10’dan yüzde 0’a çekilmişti.