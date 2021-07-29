Hedefi 10 yıldır tutturamıyor: Merkez enflasyon tahminini yine yükseltti

Merkez Bankası (MB) yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon beklentisini yine yukarı yönlü revize etti. Bir önceki raporda yüzde 12,2’ye çıkan tahmin, bu kez de yüzde 14,1’e yükseltildi.

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Beklentideki değişikliği enflasyon raporu toplantısında duyuran MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yüzde 5’lik resmi enflasyon hedefinin bu yıl da tutturulamayacağını bir kez daha teyit etti.

Raporda, 2022 enflasyon tahmini de yüzde 7,5’ten yüzde 7,8’e yükseldi.

Merkez Bankası, enflasyonda hedefi (yüzde 6.5) en son 2010 yılında tutturmuştu. Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 10 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, bu yıla da yüzde 5 hedefiyle başlamış, daha sonra tahminlerini sırasıyla yüzde 9,4 ve 12,2’ye çıkarmıştı.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, toplantıda özetle sıkı para politikasının tek başına yeterli olmadığını ve MB’nin enflasyon konusunda yalnız kaldığının dile getirdi.

Kavcıoğlu, enflasyonun üstünde politika faizi vermeye ise devam edeceklerini vurguladı.



Enflasyonun gerilemesinde son çeyreği işaret eden Kavcıoğlu, ikinci çeyrekte büyümenin baz etkisiyle oldukça yüksek geleceğini de ekledi.

2006 yılından 2020’ye kadar hedeflenen ve gerçekleşen yıllık enflasyon oranları (yüzde) şöyle:

Yıl Hedef Gerçekleşme 2006 5 9.65 2007 4 8.39 2008 4 10.06 2009 7.5 6.53 2010 6.5 6.40 2011 5.5 10.45 2012 5 6.16 2013 5 7.40 2014 5 8.17 2015 5 8.81 2016 5 8.53 2017 5 11.92 2018 5 20.30 2019 5 11.84 2020 5 14.60

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