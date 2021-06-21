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Yaramazlara biraz batar!

Dolar 8,80’li seviyeleri zorluyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri artırma ve varlık alımını azaltma tartışmalarını başlatmasıyla dolardaki güçlenme devam ediyor. Yeni hafta itibariyle dolar/TL 8,80 bandını zorlamaya başladı.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın haziran ayı başında dile getirdiği faiz indirim mesajları sonrası, hacmin düşük olduğu Asya piyasalarında 8,88’e kadar çıkan dolar/TL, ABD Başkanı Joe Biden’la Erdoğan arasındaki görüşme öncesinde 8,28’e kadar inmişti.


Ancak görüşmeden istenen sonucun çıkmaması ve Fed’in 2023 sonuna kadar iki faiz artışı öngörmesiyle birlikte dünyada dolar güçlendi, TL ise ciddi anlamda değer kaybetti.

Yeni haftaya 8,78’le başlayan dolar/TL kuru, açılış sonrası 8,72’ye inmesinin ardından yeniden başladığı seviyeye döndü. Alıcı bloğunun bu kadar güçlü olması dolarda yukarı yönlü ivmenin devam edeceği yönünde bir sinyal olarak görülüyor.

Merkez Bankası’nın geçen hafta PPK’da ‘kararlılıkla sıkı duruş sürecek’ açıklamasına rağmen siyasilerin düşük faiz isteğinin devam etmesi de TL’nin hızlı değer kaybında etkili olmaya devam ediyor.

Merkez Bankası, haziran ayındaki beklenti anketinin sonuçlarına göre, yıl sonu dolar/TL tahmini 8,95.

Yeni hafta itibariyle avro 10,43, altının gram fiyatı ise 503 lira seviyesinde.

Fed’in faiz işareti doları zıplattı

Yıl sonu dolar/TL tahmini: 8,9

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