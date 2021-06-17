Fed’in faiz işareti doları zıplattı

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri daha erken yükseltebileceğinin işaretlerini vermesi ardından 8.5’li seviyelerden dün akşam saatlerinde 8.6350’ye kadar yükseldi.

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Dolar/TL’de saat 11:35 itibariyle 8.63 seviyesinde işler görüyor. Dün Fed öncesi kur gün içinde 8.49-8.54 bandında işlem görüyordu.

Piyasalarda bugün için ise yön belirleyici olarak Merkez Bankası’nın (MB) faiz kararı izlenecek. MB’nin faizleri sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, piyasalar daha çok kullanılan ifadelerden ilk faiz indirimi zamanlamasını daha net tahmin etmeye çalışacak.

Fed’in para politikası

Fed yetkilileri, salgın nedeniyle para politikasını gevşetmek için devreye alınan tahvil alımlarının ne zaman ve ne hızla sona erdirileceğine yönelik ilk istişarelerin başladığının sinyalini verirken, sıkılaştırmaya yönelik faiz artırımlarının önceki tahminlerden daha erken başlayacağını öngördü.

Fed dün sona eren para politikası toplantısının ardından 15 aydır devam eden salgın hastalığın artık ABD ekonomisi üzerindeki sınırlayıcı ana unsurlardan biri olmadığını belirtti.

Fed buna ek olarak tahvil alımlarını azaltması konusunun bundan sonraki her toplantıda ele alınabileceğine işaret ederek ve aşılamanın hızlanması nedeniyle salgının yarattığı riskin azalttığını belirterek para politikasında sıkılaşma döneminin yakında başlayacağının başka ipuçlarını da verdi.

Para politikasındaki kapsamlı değişikliklerin beklenenden daha erken meydana gelebileceğinin sinyalini veren Fed yetkilileri, dün yayınlanan tahminlere göre ilk faiz artırım tarihini 2024’ten 2023’e çekti. 18 politika yapıcıdan 13’ü 2023’te faizlerde artış, 11’i 2023’te iki tane 25 baz puanlık faiz artışı öngördü.

Fed kararı ardından tahvil getirileri ve dolar sert biçimde yükseldi.

ABD’nin 10 yıl vadeli Hazine tahvillerinin getirileri mart başından bu yana en yüksek günlük artışını kaydederken dolar dün son 15 ayın en büyük günlük artışını kaydetti.