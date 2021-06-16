Fed, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.
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Yaramazlara biraz batar!
Euro 2020’de, dün akşam ülkesi Portekiz’in Macaristan’ı 3-0 yendiği F gurbu maçında iki kez topu ağlarla buluşturarak turnuva tarihinin en çok gol atan ismi unvanını elde eden Cristiano Ronaldo, bir gün önceki basın toplantısında yaptığı hareketle Coca-Cola’nın hisselerini düşürdü!
Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı Covid-19 aşısı Sputnik V’nin iki hafta içinde devreye girmesi bekleniyor.
Ankara Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesini eleştiren bir açıklama yayınlamaları nedeniyle açılan soruşturmada ‘kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.
Şişli’deki Maçka Parkı’nda doktor Süleyman Dönmezler’i iki meslektaşının yanında elindeki içki şişesiyle boğazından ağır yaralayan Emrah Danışman, bir yıl tutuklu kalmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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