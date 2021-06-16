Fed, politika faizini sabit tuttu

Euro 2020’de, dün akşam ülkesi Portekiz’in Macaristan’ı 3-0 yendiği F gurbu maçında iki kez topu ağlarla buluşturarak turnuva tarihinin en çok gol atan ismi unvanını elde eden Cristiano Ronaldo, bir gün önceki basın toplantısında yaptığı hareketle Coca-Cola’nın hisselerini düşürdü!