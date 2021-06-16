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Yaramazlara biraz batar!

Fed, politika faizini sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında bıraktı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

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‘Diyanet’ soruşturmasında iddianame: Baro yöneticilerine iki yıl hapis istemi

Ankara Barosu başkanı ve yönetim kurulu üyeleri hakkında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın cuma hutbesini eleştiren bir açıklama yayınlamaları nedeniyle açılan soruşturmada ‘kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame hazırlandı.

Akşam Postası / 16 Haziran 2021

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