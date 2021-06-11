Yıl sonu dolar/TL tahmini: 8,9

Merkez Bankası (MB) beklenti anketi ve kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in yıl sonu dolar/TL, faiz ve enflasyon tahminleri paylaşıldı.

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MB’nin haziran ayı piyasa katılımcıları anketi bugün yayınlandı. Katılımcıların yıl sonu enflasyon tahmini, mayıs ayındaki yüzde 13,81 seviyesinden 14,46’ya yükseldi.

Yıl sonu dolar tahmini de 8.7118’den 8.9488’e yükseldi. Diğer tahminler şöyle:

Fitch’in Avrupa kredi notları direktörü Douglas Winslow ise erken faiz indirimini ‘önemli risk’ diye tanımlarken, yüzde 19’luk faizin yüzde 17’ye düşürülmesi için yılın son aylarının bekleneceğini söyledi.

Winslow, yıl sonunda enflasyonun yüzde 16,59’dan yüzde 15,5’e gerileyeceğini tahmin etti. Yıl sonu dolar tahmini ise 8,9 seviyesinde.