Dolar, ABD’deki enflasyon verilerinin etkisiyle çekildi

ABD’de mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklandığı günde dolar/TL 8,47’ye kadar çekildi.

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ABD’de mayıs ayında enflasyon Ağustos 2008’den bu yana ilk defa yıllık bazda yüzde 5’i gördü. Beklenti yüzde 3.5 dolaylarındaydı.

Açıklanan veriler öncesi güne 8,58 dolaylarında başlayan dolar/TL ise yüzde 1,20’den fazla düşüş kaydederek 8,47’ye kadar indi. Bu rakam haziran ayının en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçerken, hafta başından bu yana TL’nin kazancı yüzde 2’yi geçti.

Avro/TL de gün içinde 10,29 seviyesine kadar indikten sonra bir miktar yükseldi.

ABD’deki enflasyon verileri, Fed’in 15-16 Haziran’da düzenleyeceği para politikası toplantısı öncesinde açıklanan son önemli veriydi. Fed’in açıklayacağı faiz kararının dolar, altın ve kripto paraların fiyatlarında önemli etki yaratması öngörülüyor.