UBS dolar/TL tahminini 9 liraya çıkardı

İsviçre merkezli finans devi UBS, 2021 yılı sonuna ilişkin dolar/TL tahminini 8,60’tan 9,00’a çıkardı. UBS’e göre TL’de hızlı bir değer kaybı, yeni bir faiz artışını getirebilir.

Fotoğraf: DHA

Bankanın yayınladığı raporda, cari açık ve kötüleşen salgın koşullarının riskleri artırdığı belirtildi.

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Cari açığın finansmanındaki zorlukların büyümeyi sınırlayacağını vurgulayan UBS, büyümenin ise geçen yıla göre daha güçlü olabileceğinin altını çizdi.

Banka, 2021’in ikinci çeyreği için kur tahminin 8,00’den 8,30’a; üçüncü çeyrek için ise 8,30’dan 8,80’e güncelledi. 2022’nin ilk çeyreği için ise dolar/TL tahminini 8,90’dan 9,00’a revize etti.