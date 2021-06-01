Erdoğan üç doz aşı olmuş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç doz aşı yaptırdığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan, TRT 1 Ve TRT Haber’in ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

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Cumhurbaşkanının açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

*Maske-mesafe-hijyen bu üç başlık söz konusu. Bu üç başlıkta da sosyal mesafe ve maske önem arz ediyor. Sosyal mesafe gündemimizde yerini koruduğu zaman maskeden de kaçabilmek, kurtulmak mümkün olur.

*Bu da tabi 1,5 metre idi, buna dikkat edildiği zaman maskeden de kurtulmak mümkün. Bakanımız kısa bir süre sonra bununla ilgili açıklamayı yapacak.

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*Üç doz aşı oldum. Bir de antikor ile ilgili adımı attım, 2160’ı yakaladım.

*(Yeni anayasa) 128 madde üzerinde bu çalışmamızı yapacağız, çıkarılması, ilave edilmesi gerekenleri konuşacağız, ‘tamam’ dediğimiz anda Devlet Bey’e takdim edeceğiz

*Anayasa bilim kurulu oluşturmanın gayreti içerisinde olduk.

*(Diyelim ki ‘millet ittifakı’ 2023 seçimlerini kazandı…) Millet ittifakı neyi neyle yapacak. Kimi kimle bir araya getirecek veya hazırlayacakları bir anaysa metni nasıl ortaya çıkacak? Bu düşündürücürür Bunların anayasa metni hazırlığında millilik ve yerlilik olmaycak.

*PKK’lıyla mı anayasa metni hazırlayacaksınız? Bu anayasanın bir defa milli ve yerli bir boyutu olması şart. Bu millet gayrımilli istemez.

*Parlamenter demokrasi bizim ve bu millet için mazi oldu.

*Diyorlar ya 128 milyar dolar nereye gitti? Merkez Bankası’nın parasının nereye gittiği sorulur mu?

*Biz Bush’la da çalıştık, Obama’yla da çalıştık. Bunlar da Demokrattı, hiçbir gerilim yaşamadım. Sayın Biden’la buluşma görüşme trafiğimiz rahat olmadı. Bu gerilimin sebebi ne? Sözde Ermeni Soykırımı. Artık bıktık ya.

*Türkiye’nin içinde olmadığı bir NATO güçlü değildir.

*AB üye ülkeleri içinde hiçbir ülke Kıbrıs’ın ayrışma sürecini bilmez; bunu bilen tek lider benim.

*Macron NATO’nun beyin ölümünden bahsediyor. NATO’nun beyin ölümünden kim bahsediyor? Macron. Macron şu an nerede? NATO’nun üyesi olan ülkelerden bir tanesi. NATO’nun Macron’u hesaba çekmesi gerekir.

Güncellenecek…