Enflasyon, politika faizini aştı: Yıllık 19,25

TÜİK verilerine göre; enflasyon ağustosta aylık bazda yüzde 1,12 arttı, yıllık enflasyon yüzde 18,95’ten yüzde 19,25’e yükseldi.

TÜFE’nin aylık yüzde 0,7 artması, yıllık enflasyonun ise yüzde 18,7 seviyesine sınırlı gerilemesi bekleniyordu.

TÜİK verilerine göre; TÜFE’de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 15,78 artış gerçekleşti.

Gıda fiyatında aylık yüzde 3,18; yıllık yüzde 29 artış

Aylık bazda gıda fiyatlarında yüzde 3,18 artış yaşandı. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar yüzde 29,00 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 22,91 ile ev eşyası ve yüzde 21,76 ile ulaştırma oldu.

Çekirdek enflasyon

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE’de 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,98, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,14 artış gerçekleşti.

Ayrıntılar gelecek…