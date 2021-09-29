Reuters anketi: Enflasyonun yüzde 19,7’ye çıkması bekleniyor

Reuters’ın beklenti anketine göre ağustosta yüzde 19.25’le son 28 ayın zirvesine ulaşan enflasyonundaki yükseliş eylülde de sürecek.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verisini 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00’da açıklayacak.

Ekonomistler, enflasyonda yukarı yönlü riskler ve artan üretici fiyatlarının gecikmeli yansıması nedeniyle yılsonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahminleri aralıksız her veri sonrası yukarı yönlü revize ediyor.

Ocak ayında yüzde 10.8 seviyesindeki beklenti, ağustos anketinde yüzde 16 oldu. Eylül ayı anketinde ise yılsonu beklentisi yüzde 17.83’e çıktı.

12 kurumun katılımıyla yapılan Reuters anketine göre ise TÜFE’nin eylül ayında yıllık yüzde 19.7’ye çıkması bekleniyor. Aylık bazda ise yüzde 1.35 seviyesinin gerçekleşmesi öngörülüyor.

Ankette tahminlerin aralığı da yüzde 16.40 ila yüzde 18.60 arasında değişiyor. Reuters anketindeki ekonomistlerin yıl sonu tahminlerinin tamamı Merkez Bankası’nın (MB) kısa süre önce yukarı güncellediği yüzde 14.1 tahmininin belirgin üzerinde bulunuyor.

Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu mayısta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16.59’a düşmüştü. Ardından enflasyon, ağustos ayında yüzde 19.25’e yükselerek Merkez Bankası’nın o zamanki politika faizini aşmış ve nisan 2019’dan beri en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Merkez Bankası ise ağustos ayında yüzde 16.76 ile politika faizinin altında kalan çekirdek enflasyonun önemine dikkat çekmiş ve geçtiğimiz hafta Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında bir haftalık repo faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18 olarak belirlemişti.

Başkan Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusuyla başlayan faiz indirimi endişeleri, bu sene dolar karşısında yüzde 16 değer kaybeden TL’nin kayıplarını hızlandırmıştı.

Faiz indirimi sonrası ise TL kayıplarını artırdı ve dolar/TL tarihi rekor olan 8.8995 seviyesini gördü.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu dünkü konuşmasında dünyada enerji ve hizmet kalemleri başta olmak üzere geçici bir enflasyon yükselişi yaşandığını söyledi.



Kavcıoğlu bu durumun normalleşme, arz kısıtlarının hafiflemesi ve baz etkilerinin devreden çıkmasıyla ortadan kalkacağını ve bunun Türkiye’de de enflasyonda düşüşe neden olacağını dile getirdi.