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Yaramazlara biraz batar!

ENAG’a göre enflasyon yüzde 58,65

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) 12 aylık enflasyonu yüzde 58,65 olarak hesapladı. Kasım ayında aylık artış 9,91 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon kasım ayında yüzde 3,51 artarken yıllık bazda yüzde 21,31 olmuştu.


ENAG’a göre aylık artışın en fazla yaşandığı grup 21,11 ile ‘eğlence ve kültür’ kalemi oldu. En az aylık artış yüzde 1,38 ile ‘haberleşme’ oldu.

Alt-grup aylık enflasyon oranları. Grafik: ENAG

Verilerle ilgili olarak ENAG yöneticisi Prof. Dr. Veysel Ulusoy, ”Faiz düştü, enflasyon arttı. Enflasyon kontrol edilemez bir orana gidiyor” yorumunu yaptı.

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