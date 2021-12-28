Enflasyonun bu ay yüzde 30’u aşması bekleniyor

Tüketici fiyatları endeksinin (TÜFE) aralık ayında 18 yılın zirvesi yüzde 30,6’ya yükselerek hedefin hayli üzerine çıkması bekleniyor.

Enflasyondaki bu harekette, gevşek para politikası ve Çin tipi yeni ekonomi modeline ilişkin kaygılarla rekor seviyelerde değer kaybeden TL’nin etkisi büyük.

Reuters’ın 13 katılımcıyla düzenlediği ankette aralık ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 26,4-37,3 arasında değişiyor. TÜFE en son Mayıs 2003 döneminde yüzde 30,7 artış kaydetmişti. Aylık enflasyonunsa yüzde 9 seviyesinde çıkması bekleniyor, tahminler yüzde 5,5 ila yüzde 14,6 bandında yer alıyor.

Gedik Yatırım ekonomisti Serkan Gönençler, TL’deki hızlı değer kaybının gıda, çekirdek mal ve enerji fiyatlarına yansımalarıyla aralıkta çift haneli bir enflasyon rakamı görülebileceğini ifade etti. Uzman, kurun güncel seviyelerde seyretmesi halinde ocak ayında yıllık enflasyonun hafif gerileyebileceğini belirtti.

Gönençler şöyle devam etti: “Dolar/TL kurunun rekor seviyelerden geri çekilmesiyle ocakta belli ürünlerdeki fiyat artışlarının bir kısmının geri alınması gözlenebilir. Fakat yüksek maliyetten edinilen hammaddeler, yeni yılla elektrik ve doğalgaz gibi enerji fiyatlarında yapılması muhtemel artışlar ve hizmet enflasyonu üzerindeki gecikmeli kur etkileri ocak ayında enflasyondaki gerilemeyi sınırlayabilir. Ocak ayından sonraysa gecikmeli kur etkileriyle enflasyon bir süre daha yükselişini sürdürebilir.”

Nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından tüketici enflasyonu mayısta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16,59’a düşmüştü. Ardından enflasyon belirgin bir yükseliş eğilimine girmiş, TL’deki değer kaybının etkisinin fiyatlara yansımasıyla kasımda yüzde 20’nin üstüne yükselmişti.

Merkez Bankası ekim sonunda yayınladığı enflasyon raporunda 2021 için enflasyon tahminini yüzde 18,4 belirlemişti. Hükümetin 2022-2024 yıllarını kapsayan planını içeren orta vadeli planında, sene sonu enflasyon tahmini yüzde 16,2 seviyesindeydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise dünkü konuşmasında bundan sonraki mücadele alanlarının enflasyon olduğunu belirterek şöyle demişti: “Birkaç ay keyif sürecek bazıları. Enflasyon şöyle oldu böyle oldu (diye). Bu enflasyon önümüzdeki yıl geleceği noktalar…(için) heyecanlanıyorum. Hani şöyle hayal edersiniz ya ‘Bir uyusam da altı ay sonra uyansam’ diye… Bir uyuyun altı ay sonra uyanın Türkiye’de… Çok farklı noktalarda olacağız.”