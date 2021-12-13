Deutsche Bank: Türkiye’de resmi enflasyon yüzde 35’leri görebilir

Almanya merkezli Deutsche Bank, Merkez Bankası’nın (MB) 2022’nin ilk çeyreğinin sonlarına doğru politika faizini yeniden yüzde 25’e çıkarmak zorunda kalabileceğini söyledi. Bankanın mayıs 2022 enflasyon öngörüsü ise yüzde 35 civarı.

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MB, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda eylül ayından bu yana toplamda 400 baz puanlık faiz indirimi yaptı. Faiz indirimlerinin etkisiyle dolar kuru 8,30’lu seviyelerden 14 liranın üzerine kadar geldi.

Aralıktaki toplantıda MB’nin 100 baz puanlık bir indirim daha yapmasını bekleyen Deutsche Bank, sonraki üç para politikası toplantısında ise agresif bir faiz indirimi beklemediklerini söyledi.

Ancak acil bir faiz artırımı kararı alınmasının şu anki durumda zor olacağını belirten kurum, MB’nin dolarizasyon, zayıf Türk lirası ve artan enflasyondan dolayı 2022’nin ilk çeyreğinde politika faizinde 1000 baz puan çıkarmak zorunda kalabileceğini ifade etti.

Enflasyonun bu yılın sonunda yüzde 25 olacağını öngören banka ekonomistleri, 2022’nin ilk yarısında ise enflasyonun yüzde 30’a kadar tırmanacağını öngörüyor. Deutsche Bank, kur geçirgenliğinin etkisinin enflasyona yansıyacağını ve asgari ücretteki artışla beraber Mayıs 2022’de enflasyonun yüzde 35 civarına ulaşabileceğini de dile getirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) resmi enflasyonu yüzde 21,31 olarak açıkladı. Bu rakam aynı zamanda son üç yılın zirvesi. Ancak bağımsız araştırma kurumları enflasyonu yüzde 58,65 olarak ölçüyor.