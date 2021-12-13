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Yaramazlara biraz batar!

Ekimde 3,16 milyar dolar cari fazla

Merkez Bankası verilerine göre cari denge ekimde 3,16 milyar dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 15,4 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Türkiye ekonomisi ekimde 3,16 milyar dolar cari fazla verdi. Bu aynı zamanda ekim 2018’den bu yana kaydedilen en yüksek seviye.


Ekim 2018’de ödemeler dengesi 3,78 milyar dolar fazla vermişti.

Piyasa beklentisi cari fazlanın 2,5 milyar dolar düzeyinde olması yönündeydi.

Cari işlemler hesabında ocak-ekim döneminde 8.4 milyar dolar açık verirken, 12 aylık dönemde bu açık 15,43 milyar dolar.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında ise bu ay 7,7 milyar dolar fazla var.

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