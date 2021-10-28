Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 18,4’e çıkardı

Merkez Bankası (MB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporu sunumunda merkez rezervlerinin 126 milyar dolar seviyesine yükseldiğini söyledi. Diğer yandan MB, 2021 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 14,1’den yüzde 18,4’e, 2022 beklentisini yüzde 7,8’den yüzde 11,8’e revize etti.

Başkan Şahap Kavcıoğlu Enflasyon Raporu 2021-IV'ü tanıtıyor: https://t.co/zzo5HHsLfE — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) October 28, 2021

2010’dan beri hedef tutmuyor

Enflasyonda hedef (yüzde 6.5) en son 2010 yılında tutturulmuştu. Kanunen görevi fiyat istikrarı olsa da 10 yıldır belirlediği seviyenin uzağında kalan MB, bu yıla da yüzde 5 hedefiyle başlamış, beklentiyi önce yüzde 9.4’e, sonra 12,2’ye son olarak da 14,1’e yükseltmişti.

Ancak MB’deki değişiklerle TL’nin hızla değer kaybetmesi ve kimsenin beklemediği puanlarda yapılan faiz indirimleri, enflasyonda beklentileri daha da yukarı çekti.

Kavcıoğlu: Kurdaki artış bir miktar enflasyona yansıyabilir.

Kavcıoğlu’nun sunumunda öne çıkan ifadeler şunlar oldu:

*Güven endeksleri salgın etkisiyle gerilemeye başladı. Varyantlara ilişkin risklerin canlı kalması bazı ülkelerde büyüme görünümünü olumsuz etkiledi.

*En fazla ihracat yaptığımız bazı ülkelerde büyüme beklentileri aşağı yönlü revize edildi.

*Enerji fiyatları son dönemde hızlandı. Uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatları artıyor. Küresel enflasyondaki yükseliş, merkez bankaları tarafından yakından takip ediliyor.

*Gelişmekte olan ülkelere portföy akımları dalgalı bir seyir izliyor.

*Mevcut rapor döneminde küresel risk iştahı dalgalı bir seyir izledi. Dolardaki yükselişin etkisiyle döviz kurlarında artış görüldü.

*Türkiye’de 2. çeyrekte iç talep ve ihracat büyümeye katkı verdi.

*Ödemeler dengesindeki gelişmelerin MB’nin uluslararası rezervleri üzerinde olumlu yansımalarını görüyoruz, son dönemde istikrarlı bir artış görüyoruz. Rezerv rakamımız yaklaşık 126 milyar dolar seviyesine yükseldi.

*Cari açığı kapamayı kur artışıyla sağlama hedefimiz yok. Kur hedefi ya da kura müdahale amacımız yok. Kur dengeye gelecektir.

*Kurdaki artış bir miktar enflasyona yansıyabilir.

*Cari fazla vermede TCMB önemli bir politika güdüyor. Cari denge ile kur dengeye gelecektir; politikalarımızı bu çerçevede oluşturmaya gayret ediyoruz.

*Fiyat istikrarını cari açığı azaltarak sağlamayı hedefliyoruz. Cari denge ile fiyat istikrarını sağlama politikamız değerlendirilmeli.

*Kredi faizlerinin zaman içinde daha fazla aşağı gelmesini bekliyorum.

*Ters dolarizasyon gerçekleşiyor. Döviz mevduatlarında 40 milyar dolara yakın çözülme var. Önemli miktar döviz mevduatlarından TL’ye dönüş var.