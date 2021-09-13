Cari açık temmuzda beklentinin üstünde

Temmuzda cari açık beklentileri aşarak 683 milyon dolara ulaştı.

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Orta Vadeli Program’da cari dengenin 2021’de 21 milyar dolar açık vermesi tahmin edilmişti.

Ocak-temmuz dönemi için cari açık ise 13,7 milyar dolar.

Ekonomistlerin temmuz ayı beklentisi 530 milyon dolar seviyesindeydi ancak cari denge temmuzda 683 milyon dolar açık verdi.

Merkez Bankası’nın (MB) açıkladığı verilere göre, yıllıklandırılmış cari açık da 27,8 milyar dolar oldu.

Çekirdek denge olarak adlandırılan altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın temmuz ayında 1,9 milyar dolar fazla verirken, bu yılın temmuz ayında 2,8 milyar dolar fazla kaydetti.

Cari açık nedir?

Cari açık, bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olma durumudur. Bir ülkenin ithal ettiği mallara ve hizmetlere ödediği miktar, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur. Cari açık ülkenin dış işlemlerinin hesaplanmasında önem taşır. Aynı zamanda ödemeler bilançosu dengesinin de önemli bir unsurudur.