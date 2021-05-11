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Yaramazlara biraz batar!

Ödemeler dengesi yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 8 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mart ayına göre 2,12 milyar dolar azalarak 3,33 milyar dolara geriledi. Piyasadaki beklenti 3,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre mart ayı itibariyle cari denge verileri şöyle:

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  • Cari açık yılın ilk çeyreğinde 7,77 milyar dolar.
  • 12 aylık cari işlemler açığı 36,19 milyar dolar seviyesinde.
  • Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta 363 milyon dolar.
  • Portföy yatırımları martta 5,7 milyar dolar net çıkış kaydetti.
  • Yurt dışı yerleşikler mart ayında hisse senedi piyasasında 1,03 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 915 milyon dolar net satış yaptı.
  • Resmi rezervler mart ayında net 6,17 milyar dolar net azaldı.

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