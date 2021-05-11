Ödemeler dengesi yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 8 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mart ayına göre 2,12 milyar dolar azalarak 3,33 milyar dolara geriledi. Piyasadaki beklenti 3,8 milyar dolar seviyesindeydi.

Fotoğraf: Reuters

Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre mart ayı itibariyle cari denge verileri şöyle:

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