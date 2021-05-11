Ödemeler dengesi yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 8 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mart ayına göre 2,12 milyar dolar azalarak 3,33 milyar dolara geriledi. Piyasadaki beklenti 3,8 milyar dolar seviyesindeydi.
Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi istatistiklerine göre mart ayı itibariyle cari denge verileri şöyle:
- Cari açık yılın ilk çeyreğinde 7,77 milyar dolar.
- 12 aylık cari işlemler açığı 36,19 milyar dolar seviyesinde.
- Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler martta 363 milyon dolar.
- Portföy yatırımları martta 5,7 milyar dolar net çıkış kaydetti.
- Yurt dışı yerleşikler mart ayında hisse senedi piyasasında 1,03 milyar dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında da 915 milyon dolar net satış yaptı.
- Resmi rezervler mart ayında net 6,17 milyar dolar net azaldı.