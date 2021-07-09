Cari açık beklentileri aştı

Cari açık mayısta beklentileri aşarak 3,08 milyar dolara çıktı. Bir önceki aya göre artış 1,37 milyar doları buldu.

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Piyasa beklentileri cari açığın 2,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi.

Mayısta cari açıkta bir önceki yılın aynı ayına göre ise 919 milyon dolarlık azalma gözlemlendi.

Cari açığın yıllık bazda gerilemesinde bir önceki yılın mayıs ayında 170 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 939 milyon dolar net fazla vermesi ve 38 milyon dolar net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi kaleminin 151 milyon dolar net giriş kaydetmesi etkili oldu.

Cari açık nisan ayında 1,71 milyar dolar, mart ayında ise 3,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Cari açık nedir?

Cari açık, bir ülkenin ithal ettiği malların ihraç ettiği mallardan fazla olma durumudur. Bir ülkenin ithal ettiği mallara ve hizmetlere ödediği miktar, ihraç ettiği mallar ve hizmetlere ödediği miktarı aşıyor ise cari açık oluşur. Cari açık ülkenin dış işlemlerinin hesaplanmasında önem taşır. Aynı zamanda ödemeler bilançosu dengesinin de önemli bir unsurudur.