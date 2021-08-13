12 ayda 29,6 milyar dolar cari açık

Cari işlemler hesabı haziranda 1 milyar 127 milyon dolar açık verirken, 12 aylık açık 29 milyar 679 milyon dolar oldu. Böylelikle sekiz ayın en düşük cari açık rakamı kaydedildi.

Merkez Bankası’nın değerlendirmesine göre bu gelişmede, bir önceki yılın haziran ayında 346 milyon dolar açık veren hizmetler dengesi kaleminin bu yılın aynı ayında 1,5 milyar dolar net fazla vermesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 462 milyon dolar azalarak 1,6 milyar dolar kaydedilmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç 2 milyar dolar fazla verdi

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın haziran ayında 40 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 1 milyar 995 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 26 milyon dolar olarak kaydedildi. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 418 milyon dolar artarak 1 milyar 21 milyon dolar oldu. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 46 milyon dolar azalarak 18 milyon dolar olarak açıklandı.