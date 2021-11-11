Cari denge eylülde fazla verdi

Merkez Bankası’nın (MB) geçen ay odak noktasına aldığı cari denge eylül ayında 1,65 milyar dolar fazla verdi. Piyasa beklentisi ise 1,7 milyar dolar fazla seviyesindeydi.

Eylülde on iki aylık cari işlemler açığı ise 18,4 milyar dolar.

Orta Vadeli Program’da cari dengenin 2021’de 21 milyar dolar açık vermesi tahmin edilmişti.

Merkez Bankası’nın değerlendirmesine göre bu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2,7 milyar dolar azalarak 1,02 milyar dolara gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1,9 milyar dolar artarak 3,7 milyar dolara yükselmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın eylül ayında 3,3 milyar dolar fazla verirken bu ay 5,6 milyar dolar fazla verdi.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu yılın son enflasyon raporu sunumunda cari fazlanın sürdürülmesiyle uzun soluklu fiyat istikrarını yakalamanın mümkün olacağını, kurun da dengeye gireceğini söylemişti.