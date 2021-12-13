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Yaramazlara biraz batar!

Müdahaleye rağmen dolar 14’ün üstünde

Dolar/TL’nin 14 seviyesini aşmasının ardından Merkez Bankası’ndan (MB) dördüncü müdahale umulan etkiye yol açmadı.

Dolar TL’nin 14,60’ın üzerinde seyrettiği anlarda gelen müdahalenin ardından ilk tepki olarak 14,10’lu seviyeler görüldü. Dolar kuru kısa bir süre sonra ise yeniden 14,30’un üzerinde hareket etmeye başladı. 14,30 itibarıyla ise kurda hareket 14,20-14,30 bandında.


Avro/TL ise 16 liranın biraz üzerinde.

Merkez Bankası’ndan döviz kuruna dördüncü müdahale

Ekonomistler yanıtladı: Dolar niye çıkıyor?

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TTB’den grev kararı: Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak

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Dolar/TL 14,75’i gördü

Gözlerin Merkez Bankası (MB) toplantısına çevrildiği haftanın başında Dolar/TL kuru 14,50’yi aşarak tarihi rekorunu kırdı.