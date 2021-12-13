Müdahaleye rağmen dolar 14’ün üstünde

Dolar/TL’nin 14 seviyesini aşmasının ardından Merkez Bankası’ndan (MB) dördüncü müdahale umulan etkiye yol açmadı.

Dolar TL’nin 14,60’ın üzerinde seyrettiği anlarda gelen müdahalenin ardından ilk tepki olarak 14,10’lu seviyeler görüldü. Dolar kuru kısa bir süre sonra ise yeniden 14,30’un üzerinde hareket etmeye başladı. 14,30 itibarıyla ise kurda hareket 14,20-14,30 bandında.

Avro/TL ise 16 liranın biraz üzerinde.