Kapanışa doğru kurda çekilme hızlandı

Dolar/TL’nin Merkez Bankası’nın bugün dördüncü kez yaptığı piyasa müdahalesinin ardından kapanışa doğru 14 liranın altına çekildi.

MB, 1, 3 ve 10 Aralık’ın ardından bugün dördüncü piyasa müdahalesini yapmıştı. Kaynaklar müdahalenin boyutunun 1 milyar doları bulduğunu belirtiyor.

Dolar/TL’nin 14,60’ın üzerinde seyrettiği anlarda gelen müdahalenin ardından ilk tepki olarak 14,10’lu seviyeler görülmüştü. Dolar kuru kısa bir süre sonra ise yeniden 14,30’un üzerinde hareket etmeye başladı.

Kapanışa doğru ise geri çekilme hızlandı ve dolar kurunda yeniden 13,80’li seviyeler görüldü.

Avro/TL ise 15,50’li seviyelere kadar indi.

Dolar kurunun 14,75’i aşmasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu ve kamu bankaları genel müdürlerinin katıldığı bir toplantı yapacağı açıklanmıştı. 15.30’da başlayan görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.