Merkez Bankası’ndan döviz kuruna dördüncü müdahale

Dolar/TL’nin 14 seviyesini aşmasının ardından Merkez Bankası’ndan (MB) dördüncü müdahale de geldi.

Dolar bugün yüzde 4’ü aşan yükselişle 14,75 seviyelerine kadar yükselmişti.

MB, son müdahale için öncekiler gibi ‘sağlıksız fiyat oluşumları’nı gerekçe gösterdi. Dolar kuru 14,60’ın üzerindeyken gelen müdahalenin ardından ilk tepki olarak 14,10’lu seviyeler görüldü. Ancak dolar kısa sürede yeniden 14,30’un üzerine çıktı.

MB, yedi yıllık aranın ardından ilk doğrudan müdahaleyi 1 Aralık’ta yapmıştı. Yaklaşık 1 milyar doları bulan müdahalenin ‘döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları’ nedeniyle yapıldığı belirtilmişti. Dolar kurunun 13,88 seviyesinde seyrettiği dakikalarda gelen hamlenin ardından ilk tepki olarak 12,50’li seviyeler görülmüştü.

İkinci müdahale ise iki gün sonra 3 Aralık’ta gerçekleşmişti. Kurun yine 13,88 seviyesinde gezdiği dakikalarda yapılan müdahalenin 150-200 milyon dolar civarında yapıldığı belirtildi. Müdahale sonrası kurun hareketi ise daha sınırlı oldu. Kur ilk tepki olarak 13,40’a kadar geriledi.

10 Aralık’ta yapılan üçüncü müdahale ise dolar kuru 13,90’ın üzerindeyken yapıldı ve ilk tepki olarak 13,70’li seviyeler görüldü. Bu müdahalenin de 500 milyon dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.

İlk üç müdahalenin hemen hemen aynı bölgeden gelmesi ise MB’nin dolarda seviye tuttuğu iddialarını güçlendirmişti.