Merkez Bankası dövize üçüncü kez müdahale etti

Merkez Bankası, 10 gün içinde dövize üçüncü kez müdahale etti.

Müdahale dolar kuru 13,90’ın üzerindeyken yapıldı ve ilk tepki olarak 13,70’li seviyeler görüldü. Kur çok kısa bir süre sonra yeniden 13,80’in üzerine döndü.

MB’den konuyla ilgili yapılan açıklamada ”Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” denildi.

Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu: https://t.co/SQZuiSV4tx — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) December 10, 2021

MB, yedi yıllık aranın ardından ilk doğrudan müdahaleyi ise 1 Aralık’ta yapmıştı. Yaklaşık 1 milyar doları bulan müdahalenin ‘döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları’ nedeniyle yapıldığı belirtilmişti. Dolar kurunun 13,88 seviyesinde seyrettiği dakikalarda gelen hamlenin ardından ilk tepki olarak 12,50’li seviyeler görülmüştü.

İkinci müdahale isi iki gün sonra 3 Aralık’ta gerçekleşmişti. Kurun yine 13,88 seviyesinde gezdiği dakikalarda yapılan müdahalenin 150-200 milyon dolar civarında yapıldığı belirtildi. Müdahale sonrası kurun hareketi ise daha sınırlı oldu. Kur ilk tepki olarak 13,40’a kadar geriledi.

MB’nin açıklamalarında piyasa oynaklığına vurgu yapmasına rağmen üç müdahaleyi de hemen hemen aynı seviyeden yapması seviye tutulduğu iddialarını güçlendirdi.