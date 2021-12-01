Piyasa müdahalesi ile sert düşen dolar, Erdoğan’ın konuşmasıyla geri döndü

Merkez Bankası’nın (MB) piyasaya doğrudan müdahale etmesi sonrası bir süredir rekor üstüne rekor kıran dolar kuru sert düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın grup toplantısına başlamasıyla birlikte ise yön yeniden yukarı döndü.

Müdahale öncesi 13,88 seviyesinde seyreden dolar kuru hızla 12,50’li seviyelere çekildi.

Dolar kuru, dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları sonrası bir kez daha rekor kırarak 13,95’e kadar ulaşmıştı.

Müdahale sonrası avro kuru da 14,40’li seviyelere kadar çekildi.

MB, piyasaya son doğrudan müdahalesini en son ocak 2014’te 3,15 milyar dolarla yapmıştı.

Erdoğan’ın grup konuşmasında yeni ekonomik modelin kur üzerinde yarattığı baskıyı reddetmesi ve faiz karşıtı söylemlerini sürdürmesi sonrası ise doları yeniden 13,30’lu seviyelere kadar döndürdü. Oynaklık ise hala oldukça yüksek seviyede.

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