Erdoğan’a göre kuru fırlatan ‘yeni ekonomik model’ değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni ekonomik modelin döviz kurlarını yukarı çıkardığı iddiasını reddetti.

Erdoğan, “Kurdaki makul sınırı aşan yükseliş yeni ekonomik modelin sonucu değil” dedi.

Erdoğan grup toplantısında ayrıca şunları ekledi: “Türkiye yüksek faizi terk etti. Üretimi, ihracatı önceleyen bir stratejiye geçmiş bulunuyoruz. Ülkemizin neredeyse dünyada büyümesini sürdüren yegane ekonomi haline gelmesini bu değişime borçluyuz.

Kurla ilgili beklentinin seviye değil, istikrarın sağlanması olduğunun farkındayız. Çarşı pazardaki kimi ürünlerdeki fahiş fiyat artışının çoğunun mantıklı bir izahının bulunmadığını görüyoruz. Zincirleme fiyat artışlarının temizlenmesi gerektiğini biliyoruz. Bu tablo küresel kriz ile ülkemizdeki değişimle birlikte gerçekleşiyor olmasından kaynaklanıyor.“

Söz konusu yeni ekonomik modelde cari dengenin sağlanmasıyla enflasyonun düşeceğine inanılıyor. Modelde ayrıca değersizleşen TL’nin ihracatı destekleyeceği, düşük faiz ortamının da yatırımları yukarı taşıyarak istihdamı artıracağı savunuluyor. Ancak ekonomistler söz konusu modelin altını bilimsel gerçekliliklerle doldurmakta zorlanıyor.

Erdoğan’ın yeni ekonomik model doğrultusunda Merkez Bankası’ndan talep ettiği faiz indirimleriyle birlikte TL eylül ayından bu yana ise yüzde 30’dan fazla değer kaybetti, alım gücünde ciddi erime oldu.

Son olarak Merkez Bankası bugün 2014 yılından sonra piyasaya ilk kez müdahale etti. Müdahale sonrası 13,88’den 12,50’li seviyelere kadar çekilen kur, Erdoğan’ın grup konuşmasına başlamasıyla birlikte ise yeniden 13 liranın üstüne çıktı.

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