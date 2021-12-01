Merkez Bankası’ndan döviz kuruna müdahale

Merkez Bankası (MB), döviz kuruna müdahale edildiğini duyurdu.
Bankanın internet sitesinde yer alan tek cümlelik açıklamada, “Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir” dendi.
Karar, Merkez Bankası’nın zayıf gözüken rezervleri nedeniyle sürpriz olarak değerlendirdi. MB, piyasaya son doğrudan müdahalesini en son ocak 2014’te 3,15 milyar dolarla yapmıştı.
Müdahalenin ardından dolar hızla 13 liranın altına çekildi. Ancak bir süre sonra yeniden geri döndü.