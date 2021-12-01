İstanbul’da enflasyon 18 yılın zirvesinde

İstanbul Ticaret Odası (İTO) kasım ayı verilerine göre perakende fiyatlar gecen yıla göre yüzde 24,05 arttı. Aylık bazda artış ise yüzde 4,71 olarak kayıtlara geçti.

Fotoğraf: Reuters

İTO verilerinde perakende fiyatlardaki yıllık artış hızının 2003’ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı görüldü.

İTO fiyat artışları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip ediliyor.

TÜİK geçen ay yıllık enflasyonu yüzde 19,89 olarak açıklamıştı. Kasımda özellikle dolar kurunda yaşanan hızlı artışla birlikte resmi enflasyonun yüzde 20’nin üzerine çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bağımsız araştırma kurumları ise enflasyonu yüzde 50’ye yakın veriyor.

İTO’ya göre kasımda perakende fiyatlarındaki artışlar şöyle:

Konut harcamaları: Yüzde 9,52

Kültür eğitim ve eğlence harcamaları: Yüzde 5,45

Ev eşyası harcamaları: Yüzde 3,88

Ulaştırma ve haberleşme harcamaları: Yüzde 3,40

Gıda harcamaları: Yüzde 3,15

Giyim harcamaları: Yüzde 2,34

Sağlık ve kişisel bakım harcamaları: Yüzde 0,68

Diğer harcamalar: Yüzde 5,60

Kaynak: İTO

Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, kimyevi maddeler grubunda yüzde 23,17, madenler grubunda yüzde 11,18, gıda maddeleri grubunda yüzde 7,04, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 4,14, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,08, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 4,03, mensucat grubunda yüzde 1,07 artış kaydedildi.