Diken

Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da enflasyon yüzde 20’yi aştı

İstanbul’da perakende fiyatlar ekimde bir önceki aya göre yüzde 3,29, toptan fiyatlar ise yüzde 2,76 arttı.

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) verilerine göre, ekimde perakende fiyatlar geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,76, toptan fiyatlar ise yüzde 29,12 arttı.


Perakende fiyatlarda harcama gruplarının kırılımına bakıldığında gıda harcamalarında yüzde 4,22, kültür eğitimde yüzde 3,55, konutta yüzde 3,25, ev eşyasında yüzde 2,62, giyim harcamalarında ise yüzde 2,41 artış oldu.

İTO öncü enflasyon göstergesi TÜİK enflasyon verisi için özellikle alt kalemler bazında önemli bir öncü gösterge olarak takip ediliyor.

Eylül enflasyonu yüzde 19,58; ‘çekirdek’ yüzde 18,63

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