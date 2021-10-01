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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’da enflasyon üç yılın zirvesinde

Türkiye enflasyonu açısından gösterge niteliği taşıyan İstanbul enflasyonu, eylül ayında aylık bazda yüzde 2,22, yıllık yüzde 19,77 arttı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verisini 4 Ekim Pazartesi günü saat 10:00’da açıklayacak.


TÜİK öncesi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) eylül ayına ilişkin perakende ve toptan fiyat endekslerini yayınladı.

İstanbul’da perakende fiyatlar eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 19,77 arttı. Böylelikle yıllık enflasyonda üç yılın zirvesi kaydedildi.

Aylık olarak ise fiyatların yüzde 2,22 arttığı görüldü.

Üretici fiyatları açısından bir gösterge olarak kabul edilen toptan eşya fiyatlarında ise eylülde bir önceki yılın aynı dönemine göre artış yüzde 28,72 oldu.

Toptan eşyalarda aylık fiyat artışı ise yüzde 2,9.

Kaynak: İTO

İTO, ağustosta perakende fiyatlardaki değişimi oranını yılık yüzde 18,89 olarak açıklamıştı.

TÜİK verilerine göre ise Türkiye’deki tüketici enflasyonu, nisan ayına kadar yedi aylık yükselişin ardından mayısta tam kapanma tedbirlerinin etkisiyle yüzde 16,59’a düşmüştü. Ardından devam eden yükselişte enflasyon, ağustos ayında yüzde 19,25’le nisan 2019’dan beri en yüksek seviyesini görmüştü.

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