İstanbul’un enflasyonu: Fiyatlar, geçen yıldan bu yana yüzde 16 zamlandı

Ekonomideki bozulmayla enflasyonda yeniden çift haneleri gören Türkiye’de fiyat değişimleri en çok İstanbul’da hissediliyor. İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre geçen yıldan bu yana megakentte fiyatlar yüzde 16’nın üzerinde arttı. Çalışanın cebine giren parada ise azalma var.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)



Enflasyon TÜİK’in son raporunda da yüzde 18.40 açıklanmıştı, ancak Metropoll’ün araştırması, gıda enflasyonunun seçmen gözünde yüzde 40’ın bile üstünde algılandığını ortaya koymuştu.

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16 milyon nüfuslu İstanbul’da perakende fiyatlar nisanda bir önceki aya göre yüzde 1 arttı. Toptan fiyatlardaki değişim ise 0,70.

İTO’nun Nisan 2021 Fiyat İndeksleri’ndeki bir yıllık fark da dikkat çekici.

Söz konusu verilere yıllık bazda bakıldığında perakende fiyatların yüzde 16,34, toptan fiyatların ise yüzde 17,52 arttığı görülüyor.

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Martla nisan arasında perakende fiyatlarda en fazla artışın görüldüğü harcama grubu yüzde 8,18’le giyim.

Aynı dönemde gıda harcamalarındaki artış da yüzde 0,61.

Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında ise azalma var.

Gelir düşüyor, fiyatlar artıyor

Türkiye’de 2021 yılı itibariyle asgari ücret net 340 dolara tekabül ediyor. Asgari ücretli, yıl başında yüzde 22’ye yakın zam almış olsa da geçen yıla göre geliri 52 dolar azalmış durumda.



Gelirdeki bu azalışta 20 Nisan’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden alması sonrası oluşan kur krizinin rolü büyük. Gece yarısı kararnamesi yapılan hamle sonrası TL’nin dolar karşısında yaşadığı kayıp yüzde 15’ten fazla.



